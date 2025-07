Hier sind fünf Gründe, sich auf Mafia: The Old Country zu freuen, bevor es am 8. August erscheint

Es ist fast an der Zeit, in die Welt des organisierten Verbrechens zurückzukehren. Entwickler Hangar 13 und Publisher 2K Games werden Mafia: The Old Country bereits am 8. August auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S veröffentlichen. Dieses Kapitel der beliebten Serie versucht, unsere Erwartungen zu untergraben, indem es sich von der typischen geschäftigen und düsteren italo-amerikanischen Mafia-Mentalität abwendet und sich stärker auf das konzentriert, was der großen kriminellen Expansion nach Nordamerika vorausging. Ja, wir gehen zurück nach Italien, genauer gesagt auf die sonnenverwöhnte Insel Sizilien in diesem Spiel, um eine Geschichte zu enthüllen, die um die Jahrhundertwende spielt.

Für Fans der Mafia -Serie und diejenigen, die einen guten Mafia-Film oder eine Kriminalgeschichte lieben, ist Mafia: The Old Country nichts, was Sie verpassen sollten. Es gibt eine Vielzahl von Gründen, sich auf dieses actiongeladene Abenteuer zu freuen, und um sicherzustellen, dass Sie sich genauso auf seine Ankunft freuen wie wir, haben wir ein praktisches Video zusammengestellt, das fünf wichtige Gründe untersucht und erklärt, warum Mafia: The Old Country diesen August ganz oben auf Ihrer Wunschliste stehen sollte.

Wir tauchen ein in das Setting und die Zeit, die auf wirklich authentische Weise angeboten wird, sei es in Form von groben Schusswaffen und rasiermesserscharfen Klingen oder sogar in Form von frühen Automobilmodellen, die weit entfernt sind von dem, was wir heute kennen. Danach enthüllen wir auch das narrative Design und wie Mafia: The Old Country sich wie ein klassischer Mafia-Film anfühlen soll, die Art von Abenteuer, in die sich Fans von The Godfather verlieben können. Ansonsten diskutieren wir die Tatsache, dass dieses Spiel ideal für alle Fans von Mafia ist, seien es Veteranen oder sogar diejenigen, die eine erste Gelegenheit suchen, ihre Zehen in das Wasser der Franchise zu tauchen.

Schaut euch das vollständige Video unten an und vergesst nicht, nach Sizilien zu reisen, um eure Reise durch die Ränge der Torrisi Verbrecherfamilie zu beginnen, wenn Mafia: The Old Country am 8. August auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheint.