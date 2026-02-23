Gamereactor

Hier sind einige Skins-Codes für Roblox s Bösewichte

Die Vorstellungskraft ist die Grenze in Roblox.

Roblox hat immer mehr Modi, die Fans hunderte Stunden spielen, vom legendären Dress to Impress bis hin zu anderen, die sich mehr darauf konzentrieren, gegen andere Spieler zu kämpfen. Baddies ist eines davon, und falls du in diesem Modus nach neuen Skins suchst, um sie zu präsentieren, habe ich gute Nachrichten für dich.

Wenn du diese beiden Codes verwendest, kannst du diese Skins für Baddies bekommen


  • KITTY – Katzen-Müllsack-Fell

  • Bösewichte – Schatztruhe-Beutel-Skin

Um die Codes einzulösen, müssen Sie folgende Schritte befolgen:


  • Tippen Sie auf die Schaltfläche "Belohnungen" oben rechts auf dem Bildschirm.

  • Gib deinen Code genau wie oben gezeigt ein.

  • Drücke den Button zum Einlösen des Codes.

Du musst etwa 5 Sekunden zwischen jeder Code-Einlösung warten, wenn du die Eingabe "Warte ein bisschen", du kannst einfach etwas Zeit geben und den Code später erneut einfüllen.

Wirst du diesen Roblox Modus oft spielen?

