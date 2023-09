Hier sind einige der lustigsten Filmmomente des Jahres 2023 bisher

HQ

Das Jahr ist vielleicht noch nicht vorbei, aber wir hatten bereits ein großartiges Jahr 2023, wenn es um Filme geht. Nicht alle von ihnen waren vielleicht Kassenschlager, aber es gibt viele großartige Momente, die wir genießen können.

Jetzt hat Twitter-Nutzer Ross Miller die Zuschauer gebeten, ihre lustigsten Momente des Jahres einzureichen. Miller begann damit, das Illusionsstück aus Dungeons &; Dragons: Honor Among Thieves zu posten. Seitdem sind die Antworten voller großartiger Momente, wie z. B. Ken, der in Barbie erhaben schreit, und die Teenage Mutant Ninja Turtles, die sich ihre eigenen Nachnamen ausdenken.









Es sind jedoch nicht nur Komödienfilme, die sich in das Gedächtnis der Menschen eingeschleichen haben, wie einige Momente wie die JFK-Enthüllung in Oppenheimer und die Szene in The Boogeyman, in der ein Kind auf einen Fernseher geschleudert wird.





Was ist dein liebster lustiger Moment aus Filmen im Jahr 2023?