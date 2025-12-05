Hier sind die zehn meistgegoogelten Spiele des Jahres 2025
Es ist Zeit für die Chart-Saison, in der alle zeigen wollen, wie die Dinge im Jahr verlaufen sind, das nun zu Ende geht.
Das Jahr neigt sich schnell dem Ende zu, was natürlich Listen aller Art bedeutet. Gestern hat Microsoft bekannt gegeben, welcher Drittanbietertitel im Laufe des Jahres die meisten Game Pass-Abonnenten angezogen hat, und nun nutzt Google die Gelegenheit, uns mitzuteilen, nach welchen Spielen wir im Jahr 2025 gesucht haben.
Es stellt sich heraus, dass Schweden ein wirklich gutes Jahr hatte, mit vier der zehn meistgegoogelten Spiele aus dem nordischen Land, darunter die beiden obersten Plätze auf der Liste:
- Arc Raiders
- Battlefield 6
- Strands
- Split Fiction
- Clair Obscur: Expedition 33
- Path of Exile 2
- Grand Theft Auto VI
- Pokémon Legends Z-A
- Minecraft
- Roblox
Angesichts des Jahresverlaufs wirkt diese Liste ziemlich vorhersehbar, obwohl wir vielleicht erwartet hätten, dass all die Diskussionen, Spekulationen und Verzögerungen rund um Grand Theft Auto VI es zumindest unter die Top 5 bringen würden. Was denkst du? Sieht die Liste ungefähr so aus, wie du es erwartet hast?