Hier sind die zehn meistgegoogelten Spiele des Jahres 2025

Das Jahr neigt sich schnell dem Ende zu, was natürlich Listen aller Art bedeutet. Gestern hat Microsoft bekannt gegeben, welcher Drittanbietertitel im Laufe des Jahres die meisten Game Pass-Abonnenten angezogen hat, und nun nutzt Google die Gelegenheit, uns mitzuteilen, nach welchen Spielen wir im Jahr 2025 gesucht haben.

Es stellt sich heraus, dass Schweden ein wirklich gutes Jahr hatte, mit vier der zehn meistgegoogelten Spiele aus dem nordischen Land, darunter die beiden obersten Plätze auf der Liste:



Arc Raiders

Battlefield 6

Strands

Split Fiction

Clair Obscur: Expedition 33

Path of Exile 2

Grand Theft Auto VI

Pokémon Legends Z-A

Minecraft

Roblox



Angesichts des Jahresverlaufs wirkt diese Liste ziemlich vorhersehbar, obwohl wir vielleicht erwartet hätten, dass all die Diskussionen, Spekulationen und Verzögerungen rund um Grand Theft Auto VI es zumindest unter die Top 5 bringen würden. Was denkst du? Sieht die Liste ungefähr so aus, wie du es erwartet hast?