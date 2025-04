Hier sind die vier Teams, die in die Overwatch Champions Series aufgestiegen sind

HQ

Eines der bewundernswertesten Elemente der aktuellen Overwatch Champions Series ist die Tatsache, dass sie eine offene Aufstiegs- und Abstiegsstruktur hat, wie die meisten Fußballligen der Welt. Das bedeutet, dass ein etabliertes Team nach einer schlechten Phase aus der OWCS absteigen kann, während ein talentierter Herausforderer nach einer starken Leistung in der zweiten Liga in die großen Ligen aufsteigen kann.

Jetzt, da Stage 1 zu Ende ist, können wir hinzufügen, dass vier ehemalige OWCS-Mannschaften abgestiegen sind und vier Zweitligisten in die erste Liga aufgestiegen sind, sowohl in der EMEA-Region als auch in Nordamerika.

Was die EMEA-Region betrifft, so sind nach schlechten Ergebnissen sowohl Team Vision als auch Sakura Esports abgestiegen, während Quick Esports und Frost Tails eSport aufgestiegen sind.

Was den nordamerikanischen Teil betrifft, so wurden sowohl Shikigami als auch Amplify herabgestuft, während Supernova und DhillDucks im OWCS aufgestiegen sind.

Das bedeutet, dass die acht Teams in jeder Region für Stage 2 vor dem Anpfiff in etwa vier Wochen deutlich anders aussehen werden.