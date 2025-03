Hier sind die verschiedenen Vorbesteller-Editionen von Death Stranding 2: On the Beach

HQ

Drei Monate trennen uns nur davon, die atemberaubende Geschichte von Sam Porter Bridges in Death Stranding 2: On the Beach fortzusetzen. Hideo Kojima hat uns alle überrascht, indem er einen langen Trailer für das Spiel enthüllt hat, der uns die atemberaubende Grafik und einige der Charaktere (und ihre Darsteller) zeigt, die wir ab dem 26. Juni exklusiv auf PlayStation 5 sehen werden. Nun, drei Monate trennen uns, und die Entscheidung, zwischen einer der drei Editionen zu wählen, in denen das Spiel veröffentlicht wird, die sich sowohl im Inhalt als auch im Preis unterscheiden.

Die standard edition ist im Grunde das Spiel in physischem oder digitalem Format und bietet drei Arten von Exoskeletten und ein Hologramm von Spielinhalten als Boni. Die Deluxe Edition, die exklusiv für den digitalen Vertrieb bestimmt ist, enthält die gleichen Boni sowie einen 48-stündigen Vorabzugang und exklusive Gegenstände wie Aufnäher sowie goldene und silberne Skelette.

Die Collector's Edition ist etwas ganz anderes. Es sind 250 Euro, für die Sie das Spiel, Boni, eine Sammlerbox, eine 15-Zoll-Magellan-Man-Statue, eine 3-Zoll-Dollman-Figur, Kunstkarten und einen Brief von Hideo Kojima erhalten. Diese Edition wird recht limitiert sein und kann nur über den PlayStation Direct Shop vorbestellt werden.

Zusätzlich zu diesen Editionen hat Kojima Productions neue offizielle Screenshots in hoher Qualität veröffentlicht, die Sie unten sehen können.