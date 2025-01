Hier sind die Veranstaltungsorte und Termine für The Witcher in Concert

HQ

In ein paar Monaten können PlayStation-Fans in Scharen in Konzerthallen auf der ganzen Welt strömen, um eine thematische Orchestershow zu erleben, die auf verschiedenen PlayStation-IP basiert. Später im Jahr wird es auch eine zusätzliche Ausstellung geben, die sich stattdessen um The Witcher 3: Wild Hunt dreht und einfach als The Witcher in Concert bekannt ist.

Nach der kürzlichen Enthüllung wurden nun die genauen Tourdaten für die verschiedenen Shows bekannt gegeben, und der Ticketvorverkauf hat ebenfalls begonnen, wobei der breitere Verkauf morgen, am 24. Januar, beginnt.

Da dies der Fall ist, wissen wir, dass die erste Show am 20. August auf der Gamescom in Köln stattfinden wird, aber dann wird die Pause-Taste gedrückt, bis im November die eigentliche Tour beginnt, wobei der erste Veranstaltungsort das Londoner Eventim Apollo am 5. November sein wird. Danach geht es nach Manchester, Amsterdam, Paris, Antwerpen, München, Frankfurt, Wien, Berlin, Hamburg, Kopenhagen und schließlich nach Stockholm.

Es scheint Pläne für weitere globale Veranstaltungsorte zu geben, aber solche Termine oder Orte wurden bisher noch nicht bekannt gegeben.

Wie die Serie verspricht, heißt es: "The Witcher in Concert, eine Feier zum 10-jährigen Jubiläum von The Witcher 3: Wild Hunt, wird die zeitlose Musik des Open-World-RPGs mit einer Live-Orchesteraufführung zum Leben erwecken. Ausgewählte Tracks aus dem Spiel und seinen Erweiterungen werden von modernster Grafik und Gameplay sowie von Special Guests wie Percival begleitet - Co-Komponisten des Soundtracks des Spiels, die für ihre ikonischen Beiträge zu beliebten Tracks bekannt sind."

Werden Sie sich ein Ticket für The Witcher in Concert schnappen?

