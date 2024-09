Hier sind die Valorant Champions Tour Ascension EMEA, NA und China Champions

HQ

Die Saison 2024 Valorant Champions Tour ist so gut wie vorbei. Während das Hauptverfahren mit dem Champions -Event abgeschlossen wurde, liefen in letzter Zeit die Challengers Ascension -Turniere, um zu ermitteln, welche Teams in der Saison 2025 in die Hauptserie aufsteigen. Während wir immer noch darauf warten, dass die Pazifikregion ihr Turnier im Laufe dieser Woche abschließt, haben die Regionen EMEA, Nordamerika und China ihre Events am Wochenende abgeschlossen.

In der EMEA-Division setzte sich Apeks durch und sicherte sich den Aufstiegsplatz. In der Region NA erhielt 2Game Esports den Platz, und in der Region China fiel der Platz auf XLG Esports. Jedes Team erhielt außerdem ein Preisgeld von rund 35.000 US-Dollar für seine Bemühungen.

Vor diesem Hintergrund werden die restlichen Challengers -Teams 2025 auf die Bühne zurückkehren und versuchen, sich in der Saison 2026 einen Platz in den großen Ligen zu sichern.