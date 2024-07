Hier sind die teilnehmenden Teams beim Esports World Cup PUBG: Battlegrounds Turnier

HQ

Eines der Finalturniere, das diesen Sommer im Esports World Cup ausgetragen wird, ist ein PUBG: Battlegrounds Event, bei dem $2 Millionen ausgelobt werden. Dieses Event beginnt am 21. August mit dem ersten Tag der Gruppenaktion und läuft dann bis zum 25. August, wenn ein Gewinner feststeht. In diesem Sinne kennen wir nun die 24 Teams, die an der Veranstaltung teilnehmen werden.

Es ist zu beachten, dass alle 24 Teams in der Gruppenphase antreten, aber nur 16 in die Playoffs einziehen. Acht scheiden aus und sind aus dem Rennen um den Turniersieg. Wer sich einen dieser 16 Plätze sichern möchte, finden Sie unten in der vollständigen Liste der teilnehmenden Teams.



Verdrehte Köpfe



Cerberus Esports



eArena



Natus Vincere



Petrichor Straße



Soniqs



Virtus.pro



NeuGlücklich



FaZe Clan



Das BetBoom-Team



Gaimin Gladiatoren



T1



Freecs



Danawa E-Sport



Daytrade-Spiele



Die Verbrauchsmaterialien



Alle Gamer weltweit



Valee Thai Esports



Team Falken



TSM



Luna-Galaxie



17 Spiele



Vier wütende Männer



Tianba Esports



Werden Sie sich auf das Esports World Cup PUBG: Battlegrounds Turnier einstimmen?