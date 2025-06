Hier sind die Teams des Jahres 2025 der Call of Duty League

HQ

Jetzt, da die Call of Duty League Championship Weekend im Gange ist, ist es an der Zeit, die Spieler zu treffen, die in dieser Saison zu den Besten der Besten gekürt wurden. Die Teams des Jahres wurden veröffentlicht und es überrascht nicht, dass die beiden dominantesten Organisationen die Rangliste anführen. Stars von Atlanta Faze und Los Angeles Thieves machen den Großteil des Schnitts aus, obwohl es auch einige Überraschungen gibt.

Zu den First Team of the Year, die sich aus den besten Spielern der Saison zusammensetzen, gehören die folgenden:



McArthur "Cellium" Jovel - Atlanta Faze



Chris "Simp" Lehr - Atlanta Faze



Thomas "Scrap" Ernst - Los Angeles Thieves



Paco "HyDra" Rusiewiez - Los Angeles Thieves



Das Second Team of the Year enthält dann stattdessen diese Spieler:



Tyler "aBeZy" Pharris - Atlanta Faze



Zack "Drazah" Jordan - Atlanta Faze



Joseph "JoeDeceives" Romero - Toronto Ultra



David "RenKoR" Isern - Miami Heretics



Glaubst du, dass diese Teams Sinn machen oder gibt es einen Spieler, der brüskiert wurde?