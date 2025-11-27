Hier sind die Stranger Things-Episoden, die Sie vor Staffel 5 sehen sollten

HQ

Heute feiern die ersten beiden Episoden der fünften mit Spannung erwarteten Staffel von Stranger Things. Jede Folge ist mit einem Spielfilm vergleichbar und damit die bisher teuerste Produktion von Netflix. Da jedoch über drei Jahre seit der Premiere der vierten Staffel vergangen ist, kann es schwierig sein, sich an alle wichtigen Details zu erinnern.

Glücklicherweise müssen Sie nicht alle alten Staffeln noch einmal durchspielen, denn die Schöpfer von Stranger Things, die Ross und Matt Duffer Brüder, sind uns zu Hilfe gekommen. Sie haben dem Hollywood Reporter gesagt, welche vier Episoden man sehen sollte, um sich auf das garantierte epische Finale vollständig vorzubereiten.

Die vier Episoden, die Sie vor Staffel fünf noch einmal ansehen sollten:



Staffel 2: Folge 4 – Will the Wise



Staffel 2: Folge 6 – Der Spion



Staffel 4: Folge 7 – Das Massaker im Hawkins-Labor



Staffel 4: Folge 9 – Das Huckepack



Matt Duffer erklärt seine Begründung wie folgt:

"Staffel zwei ist der Zeitpunkt, an dem wir wirklich angefangen haben, die Mythologie auszubauen und in alles einzutauchen, und wie das eine fortlaufende [Serie] werden sollte. Dort haben wir wirklich angefangen, die Samen für die Mythologie zu pflanzen, und ich denke, genau deshalb ist das so relevant. Auch die vierte Staffel ist sehr relevant – 'Massacre at Hawkins Lab' ist eine gute."

Also, fang einfach mit deinen Hausaufgaben an, und du wirst noch mehr aus den ersten beiden Episoden herausholen. Der Rest der Staffel wird am Weihnachtstag und Silvester veröffentlicht.