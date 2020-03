Hier sind die Spiele, nach denen ihr im April Ausschau halten solltet

Der April wird trotz der aktuellen Gesundheitslage in Deutschland für viele von uns ein arbeitsreicher Monat werden, da in den nächsten Wochen eine Reihe großer Veröffentlichungen bevorstehen. Das bietet euch den Vorteil, für viele Stunden in fremde Welten einzutauchen und euch ablenken zu lassen. Der kommende Monat ist danke einiger Klassiker aus den späten Neunzigern vor allem für ältere Spieler aufregend (Final Fantasy VII: Remake und Resident Evil 3). Weitere Informationen zu diesen Spielen und mehr findet ihr in unserer neuen Ausgabe von Games to Look For.

Wenn es euch nach ausgedehnten Abenteuern steht, mit denen ihr spielend einige Zeit totschlagen könnt, dann haben wir ebenfalls etwas Passendes für euch parat. Unsere ganz persönliche Auswahl von epischen Spielen, die sich ideal für längere Sessions eignen: