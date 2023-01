Hier sind die Spiele, die im Januar für PlayStation Plus erscheinen

HQ

PlayStation Plus Extra und Premium bringen im Januar 2023 eine ganze Reihe interessanter Spiele in ihre Kataloge, darunter Back 4 Blood, Devil May Cry 5: Special Edition, Dragon Ball Fighter Z, Life is Strange, Jett: The Far Shore und Just Cause 4 Reloaded.

Es gab eine Erwähnung, dass auch Sayonara Wild Hearts zum Service kommen, aber dies wurde seitdem entlarvt, da es laut Sony fälschlicherweise als Teil des Line-ups angekündigt wurde.

Dies markiert einen ziemlich starken Start für 2023 von Sonys höherstufigen Abonnementdiensten, und es gibt sicherlich einige Spiele, die es wert sind, hier ausprobiert zu werden. Natürlich sind die großen Namen Devil May Cry 5 und 2021's Back 4 Blood, aber es gibt sicherlich andere Perlen in diesem Line-Up.

Life is Strange und Life is Strange: Before the Storm sind klassische entscheidungsbasierte Erzählspiele, die einen Blick wert sind, wenn Sie sich für diesen Telltale-Spielstil interessieren, und Jett: The Far Shore kombiniert existenzielle Angst mit einem Science-Fiction-Abenteuer.

Sie können alle diese Spiele ab dem 17. Januar 2023 herunterladen oder streamen. Neben den Spielen, die in den Extra-Katalog kommen, werden auch einige Klassiker für PS Plus Premium-Nutzer verfügbar sein, darunter Hot Shots Golf 2, Star Wars Demolition und Syphon Filter 3. Sieh dir die Infos zu diesen Spielen im PlayStation Blog-Post an.