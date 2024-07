Hier sind die PUBG Mobile Weltcup-Gruppen

HQ

Eines der größten und größten Turniere, das bei der laufenden Esports World Cup gezeigt wird, ist das PUBG Mobile World Cup, ein Turnier, bei dem Organisationen und Teams aus der ganzen Welt um einen Teil eines Preispools von 3 Millionen US-Dollar kämpfen. Da das Event am Freitag beginnt und bis zum 28. Juli läuft, haben wir nun die bestätigten Gruppen.

Die 24 teilnehmenden Teams wurden jeweils in drei Gruppen eingeteilt: Red, Green und Yellow. Welches Team in jeder Gruppe ist, sehen Sie unten und auch in der Grafik unten. Nach der Action in dieser Woche werden die 24 Gruppenteams auf 16 Teams in der Überlebensphase und acht Teams reduziert, die sich direkt für das Hauptturnier qualifizieren, das vom 26. bis 28. Juli stattfindet.

Gruppe Rot:



Brachiale Gewalt



Tianba



4Intelligente Vibes



Ablehnen



Dplus



D'Xavier



Beşiktaş Schwarz



Yoodo Allianz



Gruppe Grün:



Team Liquid



Team Harame Bro



Vampire Esports



Tong Jia Bao Esports



Die Macht der Falken



Verrückte Bullen



IHC Esports



Talon Esports



Gruppe Gelb: