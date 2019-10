Hier sind die PC-Anforderungen für Need for Speed Heat

Jetzt dauert es nicht mehr lange, bis uns Ghost Games im nächsten Kapitel der Need-for-Speed-Reihe herumrasen lässt. In EAs großer Enthüllung wurde Need for Speed zwar nur lauwarm von alten Fans aufgenommen, doch am 8. November will uns das neue Rennspiel von sich überzeugen. Wir haben kürzlich erfahren, dass der Titel planmäßig veröffentlicht wird, deshalb hat der Entwickler die Homepage des Spiels mit den entsprechenden PC-Anforderungen aktualisiert. 50 GB an Speicherplatz müsst ihr einrechnen, alles weitere seht ihr unten:

Minimum:

AMD FX-6350 / Intel Core i5-35708 GBAMD Radeon 7970 oder Radeon R9 280x / Nvidia GeForce GTX 760

Empfohlen:

AMD Ryzen 3 1300X / Intel Core i7-479016 GBAMD Radeon RX 480 / Nvidia GeForce GTX 1060