Hier sind die PC-Spezifikationen für Death Stranding 2: On the Beach

Zurück bei der jüngsten State of Play (der riesigen Showcase, bei der Marvel's Wolverine keine Spur zeigte und Sony stattdessen wichtige Neuigkeiten über das Spiel per Tweet teilte...), tauchte Kojima Productions schon früh auf und gab bekannt, dass Death Stranding 2: On the Beach bald seine vollständige PS5-Exklusivität verlieren würde.

Eine PC-Version des gefeierten Titels wurde angekündigt, und da der Release am 19. März relativ nah ist, fragen Sie sich vielleicht, welches PC-System Sie benötigen, um dieses ziemlich beeindruckende Videospiel zu laufen?

Falls ja, haben wir gute Nachrichten zu berichten, denn die PC-Spezifikationen für DS2 wurden bekannt gegeben und sind tatsächlich recht zugänglich, was viele freuen dürfte, die angesichts der jüngst explodierenden Preise keine neuen und verbesserten PC-Komponenten kaufen möchten.

Die vollständigen technischen Daten sehen Sie in der Grafik unten, aber es ist auch erwähnenswert, dass die PC-Version die Pico-Technologie (Progressive Image Compositor) bietet, die von Guerrilla für die Decima-Engine entwickelt wurde, auf der das Spiel läuft, und das ist dieselbe Upscaling-Technologie, die auch in der PS5-Version des Spiels verwendet wird. Ebenso bietet DS2 auf dem PC ultraweite Seitenverhältnisse, Unterstützung für DLSS 4, FSR 4 und XESS 2 und bringt das PlayStation-Logo Porter-Equipment, das ebenfalls in der PS5-Edition debütiert – durch ein Update am selben Tag, an dem die PC-Version im März erscheint.

Wirst du nächsten Monat Death Stranding 2: On the Beach auf dem PC spielen?