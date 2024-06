Hier sind die Nominierten und Kategorien für die Esports Awards 2024

HQ

Das Esports World Cup in Riad, Saudi-Arabien in diesem Sommer ist nicht nur der Ort, an dem viele der besten Teams und Spieler aus über 20 Spielen ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen, sondern auch der Ort, an dem viele der besten Spieler der E-Sport-Branche für ihren Einfluss auf die Szene gefeiert werden.

Auf dem großen Festival können wir erwarten, dass das 2024 Esports Awards stattfinden wird, bei dem eine Vielzahl von Profis, Teams, Spielen und Entwicklern mit Auszeichnungen nach Hause gehen werden. Wer für eine Auszeichnung in Frage kommt und welche Kategorien verfügbar sind, finden Sie in der folgenden Liste.

Streamer des Jahres



Jynxzi



Kai Cenat



Ibai



Clix



iShowSpeed



Caseoh



xQc



Caedrel



Coringa



Gallien



Flüsse



Mobiles E-Sport-Spiel des Jahres



PUBG Mobil



Mobile Legenden Bang Bang



Brawl Sterne



Ehre der Könige



Call of Duty: Mobil



Clash Royale



Freies Feuer



Pokémon Unite



Esports-Content-Gruppe des Jahres



G2 Esports



Offline-Fernsehen



Karmine Corp



Wachen



Fnatic



T1



S8ul Esports



Esports-Spiel des Jahres



Counter-Strike 2



Valorant



Liga der Legenden



Dota 2



Apex-Legenden



Rainbow Six: Belagerung



Rocket League



PUBG Mobil



Mobile Legenden Bang Bang



Esports-Persönlichkeit des Jahres



Ibai



Caedrel



Getarnter Toast



Tarik



Nadeshot



Scump



James Banks



Sterblich



Nobru



Esports Breakthrough Player des Jahres



Donk



Cauanzin



Malr1ne



Sangjoon



Swiftt



Daniel



Uma



Scharfschütze



Esports-Content- und Coverage-Plattform des Jahres



Liquipedia



E-Sport-Charts



Dexerto



HLTV



Punkt Esports



Sport-Business-Zeitschrift



Esports-Insider



Esports-Publisher des Jahres



Riot Spiele



Ventil



Epische Spiele



Microsoft



Ubisoft



Capcom



EA



Mondton



Esports Commercial Partner des Jahres



Red Bull



Intel



Logitech G



Mastercard



Razer



Lenovo



AT&T



Adidas



Esports-Kreativteam des Jahres



G2 Esports



Wachen



ESL FACEIT Gruppe



Riot Spiele



EXPLOSION



100 Diebe



FlyQuest



LAUT



NRG



Team Liquid



Team Vitalität



Esports-Inhalte des Jahres



Gods Ft. Newjeans - Hymne der Weltmeisterschaften 2023



Denken Sie wie ein professioneller Valorant-Duellant



G2 Esports X Mastercard Gamer Academy



Manieren machen Mann - T1 x Ralph Lauren



Team Liquid x Aura & Echo



Die 3 Wunderkinder von Rocket League



Esports Desk Analyst des Jahres