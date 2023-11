Hier sind die nächsten kostenlosen Spiele im Epic Games Store

Die Weihnachtszeit und die Thanksgiving-Zeit für unsere Leser auf der anderen Seite des großen Teichs bringen Familien wieder zusammen. Das kann zwar schön sein, aber es liegt immer ein unvermeidliches Gefühl in der Luft, dass ein Kampf ausbrechen könnte.

Glücklicherweise scheint sich Epic Games darauf vorbereitet zu haben, denn nächste Woche können Sie alle Frustrationen in Jitsu Squad und Mighty Fight Federation herausnehmen. Das erste Spiel ist ein Koop-Beat 'em up und Mighty Fight Federation ist ein Arenakämpfer. Beide können vom 30. November bis zum 7. Dezember in Anspruch genommen werden.

Im Moment ist das kostenlose Spiel Deliver Us Mars, ein narratives Spiel, in dem die Spielerin auf der Suche nach ihrem verschwundenen Vater auf den Roten Planeten geht.