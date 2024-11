Hier sind die Karten und Modi für die Call of Duty League-Saison 2025

HQ

Mit dem Start der Saison 2025 Call of Duty League im Dezember hat Activision nun die Liste der Spielmodi und Karten veröffentlicht, die im Laufe der Saison 2025 verfügbar sein werden. Insgesamt werden drei Modi mit fünf Karten gespielt, obwohl sich dies zweifellos ändern und erweitern wird (vor allem an der Kartenfront), wenn im Laufe des ersten Jahres neue Karten in Call of Duty: Black Ops 6 eingeführt werden.

Gemäß den drei Modi sind dies Search & Destroy, Hardpoint und Control, und gemäß den fünf Karten sind nur diese verfügbar. Protocol, Red Card, Rewind, Skyline und Vault. Sowohl S&D als auch Hardpoint werden alle diese Karten verwenden, während Control nur Protocol und Vault bietet.

