Hier sind die Gruppen für den laufenden Esports World Cup Honor of Kings World Cup 2025

Für diese Woche sind einige große Esports World Cup -Turniere geplant, darunter der Großteil der Action für das Honor of Kings World Cup 2025, das seine Gruppenphase voranschreiten sieht, bevor es später in dieser Woche endgültig endet. Da dies der Fall ist, fragen Sie sich vielleicht, welche Teams in den jeweiligen Gruppen sind, und diese Informationen finden Sie unten.

Gruppe A:



Schwarze Liste International



Pfoten Gaming



Gen.G Esports



Boom Esports



Gruppe B:



Dominator Esports



Vitalität des Teams



Alpha7 Esports



Schlingen



Gruppe C:



Verdrehte Köpfe



Nova Esports



Kagendra



Schwarze Spitzmaus Esport



Gruppe D:



Alpha-Spiele



A.C.T. Esports Club



OG Esports



NS RedForce



So wie es aussieht, hat die Action in den Gruppen A und B bereits begonnen, so dass Paws Gaming, Gen.G, Team Vitality und Alpha7 in ihre jeweiligen Finals der oberen Gruppe eingezogen sind, während Blacklist, Boom, Dominator und Loops alle in der unteren Gruppe ums Überleben kämpfen. Die Maßnahmen in den Gruppen C und D beginnen heute.