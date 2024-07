Hier sind die Gruppen für das Esports World Cup Call of Duty: Modern Warfare III Turnier

HQ

Wir nähern uns immer mehr dem Call of Duty: Modern Warfare III -Event, das beim Esports World Cup vorgestellt wird, einem Turnier, an dem fast alle Call of Duty League -Teams teilnehmen und sie zusammen mit einigen Challengers -Teams um einen Teil des Preispools von 1,8 Millionen US-Dollar kämpfen werden.

Da das Event immer näher rückt und am 14. August beginnen und am 18. August enden soll, kennen wir nun die Gruppen für das Turnier, was bedeutet, dass wir wissen, welche Teams zuerst gegeneinander antreten werden. Schauen Sie sie sich unten an.

Gruppe A:



OpTic Gaming



Die Vegas-Legion



Carolina Royal Ravens



AUSLASSEN Brooklyn



Gruppe B:



Wolke9



Die Welle von Seattle



G2 Esports



Sanfte Kumpels



Gruppe C:



Toronto Ultra



Team Ketzer



Verstoß in Boston



Hengste



Gruppe D:



100 Diebe



Atlanta Faze



Team Falken



Lore-Spiele



Welche Gruppe sieht Ihrer Meinung nach am gefährlichsten aus?