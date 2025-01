Hier sind die Gruppen des Six Invitational 2025

HQ

Es ist fast an der Zeit, dass das größte und aufregendste Event im kompetitiven Rainbow Six: Siege -Kalender stattfindet, denn das jährliche Six Invitational -Turnier beginnt am 3. Februar. An der Großveranstaltung werden 20 der besten Teams aus der ganzen Welt teilnehmen, die sich nicht nur einen Teil des Preispools von 3 Millionen US-Dollar sichern wollen, sondern auch die Ehre, die illustre Trophäe in die Höhe zu stemmen.

Da dieses große Turnier vor der Tür steht, wurden die vier Gruppen für das Turnier bekannt gegeben. Um zu sehen, in welches deiner Lieblingsteams fällt, schau sie dir alle unten an:

Gruppe A:



G2 Esports



M80



Team Joel



Team Liquid



Unerwünscht



Gruppe B:



CAG Osaka



FaZe Clan



Furia Esports



Shopify Rebellion



Team-Geheimnis



Gruppe C:



DarkZero



PSG Talon



RazaH Company Akademie



Team BDS



Team Falken



Gruppe D:



Oxygen Esports



SCARZ



Raumstation-Spiele



Virtus.pro



W7M Esports



Werden Sie sich auf die Six Invitational 2025 einstellen?