Hier sind die Gewinner der Pokémon Nordamerika International Championships 2025

Erst kürzlich haben wir über den Zeitplan für das Pokémon North America International Championships berichtet, ein Event, das einige der besten Spieler aus der ganzen Welt zusammengebracht hat, um über Pokémon Scarlet/Violet, Pokémon Go, Pokémon Unite und Pokémon The Trading Card Game zu spielen. Jetzt hat dieses Event sein Ende erreicht, was bedeutet, dass wir viele Sieger haben, über die wir berichten können.

Insgesamt wurden acht Champions gekrönt, drei für Scarlet/Violet, drei für The Trading Card Game und dann jeweils einer für Go und Unite. Der Grund, warum es so viele Champions gibt, liegt darin, dass für die ersten beiden Turniere Junior, Senior und Masters Division Turniere veranstaltet wurden. Da dies der Fall ist, sind hier die Gewinner.



Videospiel-Junioren-Division: Joaquin Roquett



Videospiel-Senior-Division: Isaac Moreira



Videospiel-Masters-Abteilung: Federico Camporesi



Trading Card Game Junior Division: Annabelle Oono



Trading Card Game Senioren-Division: Gabriel Fernandez



Abteilung der Meister des Sammelkartenspiels: Isaiah Bradner



Pokémon Go: Payden "ItsAXN" Bingham



Pokémon UNITE: Leuchtkraft



Was die nächsten Schritte für diese Teilnehmer betrifft, so sind die World Championships im August in Anaheim, Kalifornien, geplant.