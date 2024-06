Hier sind die gebräuchlichsten Namen für Füchse in Sea of Thieves

HQ

Seit fünf Jahren können wir Haustiere in Sea of Thieves halten, und es sind immer mehr Arten hinzugekommen, darunter Eulen und Füchse. Jetzt hat Rare enthüllt, wie digitale Piraten ihre Füchse nennen, indem sie die 10 häufigsten Namen vorgestellt haben.

Die ersten neun Namen scheinen alle einigermaßen logisch zu sein, wenn auch ein wenig vorhersehbar, aber wir sind mehr überrascht von Name Nummer 10 - Todd. Wir haben keine gute Erklärung dafür, außer vielleicht dem Disney-Klassiker The Fox and the Hound, aber dieser Fuchs hieß, wie Sie sich vielleicht erinnern, Tod.

Was ist Ihr LieblingshaustierSea of Thieves und wie heißt es?

<social>https://www.instagram.com/seaofthievesgame/p/C8OuEPXto3-/</social>