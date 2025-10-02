Hier sind die etwa 45 klassischen Ubisoft-Titel, die dem Game Pass Ultimate hinzugefügt wurden
Und sie werden auch von Hogwarts Legacy begleitet, das jetzt Teil des Abonnementdienstes für die Premium- und Ultimate-Stufe ist.
HQ
Viele Leute waren verständlicherweise unglücklich, als Microsoft gestern den Preis für Game Pass Ultimate erhöhte, und es war auch keine kleine Anpassung, sondern satte 50%, die angeblich dazu führten, dass die Website unter dem Gewicht der Nutzer, die ihre Abonnements kündigen wollten, zusammenbrach.
Aber es war nicht nur eine Preiserhöhung, die Microsoft ankündigte; Game Pass Ultimate erhält auch viele neue Inhalte, darunter den Ubisoft+ Classic Service. Dank dessen sind nun rund 45 Titel hinzugekommen, nämlich:
Assassin's Creed II (PC)
Assassin's Creed III Remastered (Cloud, PC und Xbox)
Assassin's Creed IV Black Flag (Cloud, PC und Xbox)
Assassin's Creed IV Black Flag: Schrei der Freiheit (PC)
Assassin's Creed Brotherhood (PC)
Assassin's Creed Chronicles: China (Cloud, PC und Xbox)
Assassin's Creed Chronicles: Indien (Cloud, PC und Xbox)
Assassin's Creed Chronicles: Russland (Cloud, PC und Xbox)
Assassin's Creed Liberation HD (PC)
Assassin's Creed Revelations (PC)
Assassin's Creed Rogue Remastered (Cloud, PC und Xbox)
Assassin's Creed Syndicate (Cloud, PC und Xbox)
Assassin's Creed The Ezio Collection (Cloud und Xbox)
Assassin's Creed Unity (Cloud, PC und Xbox)
Kind des Lichts (Cloud, PC und Xbox)
Far Cry 3 (Cloud, PC und Xbox)
Far Cry 3 Blood Dragon (Cloud, PC und Xbox)
Far Cry Primal (Cloud, PC und Xbox)
Hungry Shark World (Cloud, PC und Xbox)
Monopoly Madness (Cloud, PC und Xbox)
Monopoly 2024 (Cloud, PC und Xbox)
OddBallers (Cloud, PC und Xbox)
Prince of Persia: The Lost Crown (Cloud, PC und Xbox)
Rabbids Invasion: Die interaktive TV-Show (Cloud und Xbox)
Rabbids: Party of Legends (Cloud, PC und Xbox)
Rayman Legends (Cloud, PC und Xbox)
Risiko eines Angriffs in der Stadt (Cloud und Xbox)
Scott Pilgrim vs. The World: Das Spiel (Cloud, PC und Xbox)
Skull and Bones (Cloud, PC und Xbox Series S/X)
South Park: Der Stab der Wahrheit (Cloud, PC und Xbox)
Starlink: Battle for Atlas (Cloud, PC und Xbox)
Steep (Cloud, PC und Xbox)
The Crew 2 (Cloud, PC und Xbox)
Die Siedler: Neue Verbündete (Cloud, PC und Xbox)
Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint (Cloud, PC und Xbox)
Tom Clancy's Rainbow Six Extraktion (Cloud, PC und Xbox)
Tom Clancy's The Division (Cloud, PC und Xbox)
Trackmania Turbo (Cloud, PC und Xbox)
Übertragung (Cloud und Xbox)
Testversionen Fusion (Cloud, PC und Xbox)
Prüfungen des Blutdrachen (Cloud, PC und Xbox)
Trials Rising (Cloud, PC und Xbox)
Uno (Cloud, PC und Xbox)
Valiant Hearts: The Great War (Cloud, PC und Xbox)
Watch_Dogs (Cloud, PC und Xbox)
Glücksrad (Cloud und Xbox)
Zombi (Cloud, PC und Xbox)
Als ob das noch nicht genug wäre, wurde etwas überraschend auch noch ein weiterer Titel hinzugefügt, der nicht von Ubisoft stammt und zu der schwereren Sorte gehört, genauer gesagt Hogwarts Legacy (Cloud, PC und Xbox). Alle diese Spiele stehen ab sofort über Game Pass Ultimate zum Download und Spielen zur Verfügung (die meisten davon auch zum Streamen über die Cloud).