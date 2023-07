Hier sind die ersten Fotos von Ryan Reynolds in Deadpool 3

HQ

Die Dreharbeiten zu Deadpool 3 sind in vollem Gange und die Premiere ist bereits für den 3. Mai nächsten Jahres geplant. Bis jetzt haben wir nicht viel darüber erfahren, wie die Dinge laufen, aber jetzt hat The Mirror die ersten beiden Bilder von Ryan Reynolds und Deadpools Debüt in der Marvel Cinematic Universe geteilt. Hugh Jackman feiert ein Comeback als Wolverine, aber wir haben noch keine Bilder von diesem Charakter gesehen.

Wir wissen noch nicht viel über die Handlung, aber wir wissen, dass Deadpool genau wie seine Vorgänger R-bewertet sein wird, mit anderen Worten, für Kinder verboten ist. Dafür sind wir natürlich dankbar, sonst wäre es sinnlos gewesen, einen weiteren Deadpool zu machen.