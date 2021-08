Hier sind die ersten Bilder von Resident Evil: Welcome to Raccoon City

HQ

Resident-Evil-Fans werden gerade ziemlich verwöhnt, sowohl bei den Spielen, als auch beim Thema Filme und TV-Serien. Netflix arbeitet an mehreren Projekten und Sony Pictures ist ebenfalls dabei, ihrem Reboot des Filmuniversums den letzten Schliff zu verleihen. Welcome to Raccoon City führt die Geschichte zurück nach Racoon City und laut Sony fungiert es als eine Art Vorläufer der Originalspiele. Sofern die Produktion nicht noch einmal verschoben wird, wird Johannes Roberts' Resident-Evil-Film am 24. November anlaufen.

Heute teilte Sony Pictures die ersten drei Bilder von Resident Evil: Welcome to Raccoon City. Das erste zeigt Kaya Scodelario (Pirates of the Caribbean: Salazars Rache und Maze Runner - Die Auserwählten im Labyrinth) und Avan Jogia (Shaft und Zombieland: Doppelt hält besser) als Claire Redfield, bzw. Leon Kennedy zu Beginn des Films, während Bild Nummer zwei Robbie Amell (The Flash and Duff - Hast du keine, bist du eine) als Chris Redfield, Tom Hopper (Black Sails und Game of Thrones) als Albert Wesker, Hannah John-Kamen (Ant-Man und the Wasp und Black Mirror) als Jill Valentine und Nathan Dales (Letterkenny und Supernatural) als Brad Vickers zeigt, die durch das Herrenhaus der Spencer-Familie schlendern. Schließlich sehen wir noch, dass Marina Mazepa (The Unholy) nur schwer als Lisa Trevor durchgeht.