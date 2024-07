Hier sind die ersten Bilder aus dem Prequel-Film zu Rosemary's Baby

Roman Polanskis phänomenaler Horrorfilm Rosemary's Baby aus dem Jahr 1968 wird oft genannt, wenn es um die besten Horrorfilme der Kinogeschichte geht. Am 27. September wird ein Prequel zum Film auf Paramount+ mit dem Titel Apartment 7A veröffentlicht, in dem wir sehen können, was in dieser Wohnung passiert ist, bevor Rosemary eingezogen ist.

Julia Garner spielt Terry (die auch in Rosemary's Baby zu sehen war, gespielt von Victoria Vetri) und der Film wird von Natalie Erika James inszeniert, die zuvor den von der Kritik gefeierten Spielfilm Relic gedreht hat. Nun hat Vanity Fair ein paar Bilder aus dem Film veröffentlicht, was wohl bedeutet, dass ein Trailer nun nicht mehr weit entfernt ist. Sie finden sie am Ende der Nachrichten.