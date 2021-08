HQ

Das Life-is-Strange-Universum wird nächsten Monat mit einer brandneuen Geschichte, neuen Charakteren und Fähigkeiten erweitert. Es heißt Life is Strange: True Colors und wird am 10. September auf den meisten Plattformen erscheinen. Wir durften kürzlich im Zuge eines Anspiel-Events einige Gameplay-Eindrücke sammeln und die erste Viertelstunde des Abenteuers mit euch teilen. Das Gameplay unterscheidet sich ein wenig von dem, was Fans bislang kennen, deshalb könnte es einen Blick wert sein.