Hier sind die ersten 15 Minuten des Skyblivion-Remakes

Anfang dieses Jahres wurde das gefeierte Remaster (das viele eher als Remake betrachten) The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered veröffentlicht, und viele strömten in Scharen zu dem klassischen Abenteuer. Es wurde nach einer Zeit der Gerüchte gleichzeitig angekündigt und veröffentlicht und schlug damit ein anderes bevorstehendes Oblivion -Remake, nämlich Skyblivion.

Es handelt sich um ein von Fans erstelltes Projekt, das einfach darauf abzielt, Oblivion mit der Grafik-Engine von The Elder Scrolls V: Skyrim neu zu erstellen. Viele befürchteten, dass es nach der Veröffentlichung von Oblivion Remastered eingestellt werden würde, da der Verdacht bestand, dass Bethesda keine Konkurrenz durch ein Remake wollte, von dem sie nicht profitieren würden. Glücklicherweise neigt Bethesda dazu, von Fans erstellte Projekte zu unterstützen und zu fördern, so dass das Skyblivion -Team ihre Unterstützung erhielt und sogar zu Bethesda eingeladen wurde und Kopien von Oblivion Remastered erhielt.

Und jetzt sind sie in ihrer Entwicklung so weit gekommen, dass sie bereit sind, zu zeigen, was sie erreicht haben. In einem 15-minütigen YouTube-Video können wir uns das Skyblivion -Remake ansehen, komplett mit einem Erzähler, der einige der Entscheidungen und Änderungen erklärt, sowie kleine Details, die zur Atmosphäre beitragen, aber möglicherweise schwieriger zu erkennen sind.

