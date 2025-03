Hier sind die Eröffnungsspiele für das Rocket League Championship Series Birmingham Major

HQ

An diesem Wochenende, genauer gesagt ab morgen, können sich die Fans von kompetitiven Rocket League in den Genuss eines weiteren großen internationalen Turniers begeben. Bei diesem Spiel reisen die besten Teams und Spieler in die britische Stadt Birmingham zu einem großen Event, bei dem 16 der besten Teams um einen Teil des Preispools von 351.000 US-Dollar kämpfen. Da es morgen losgeht, finden Sie unten die Eröffnungsspiele sowie das Format des Turniers.

Zum Auftakt sieht der vollständige Spielplan für den 27. März wie folgt aus:



Furia vs. Helfie Chiefs um 14 Uhr GMT / 16 Uhr MEZ



FUT Esports vs. Geekay Esports um 14 Uhr GMT / 16 Uhr MEZ



NRG Esports vs. Gen.G Mobil 1 Racing um 15 Uhr GMT / 16 Uhr MEZ



Wildcard vs. Karmine Corp um 15 Uhr GMT/ 16 Uhr MEZ



Twisted Minds vs. Team Vitality um 16 Uhr GMT/ 17 Uhr MEZ



Team Secret vs. Team Falcons um 16 Uhr GMT/ 17 Uhr MEZ



Complexity Gaming vs. Dignitas um 17 Uhr GMT/ 18 Uhr MEZ



Die Ultimates vs. Luminosity um 17 Uhr GMT / 18 Uhr MEZ



Wie im weiteren Verlauf des Turniers folgt am 28. März eine weitere Runde der Schweizer Runde, bevor die qualifizierten Teams und die gefährdeten Ausscheidungsteams am 29. März in der unteren und oberen Gruppe gegeneinander antreten, und das alles vor dem Viertel-, Halb- und Finale am Sonntag, dem 30. März.

Da einige der teilnehmenden Mannschaften nicht in den Spielen des Eröffnungstages vertreten sind, sehen Sie sich die vollständige Liste der teilnehmenden Mannschaften im Bild unten an.