Hier sind die Dota 2 Riyadh Masters Playoffs Teams

Es gibt nur eine Handvoll Turniere, die diesen Sommer beim Esports World Cup in Saudi-Arabien ausgetragen werden, die größer sind als das noch laufende Dota 2 Riyadh Masters Event. Das Turnier wird insgesamt drei Wochen dauern, 20 Teams werden teilnehmen und es gibt einen Preispool von 5 Millionen US-Dollar, und jetzt, da wir uns in der dritten und letzten Woche befinden, kennen wir die 12 Teams, die sich qualifiziert und sich einen Platz in der K.O.-Runde der Playoffs gesichert haben.

Nach einer belebten Group Stage, Heroic, Blacklist International, beastcoast und Mouz wurden alle eliminiert. Das bedeutet, dass diese Spiele in der Klammer Playoffs als erste Runde ausgetragen werden.

Viertelfinale des oberen Brackets:



Team Falcons gegen WBG. XG



Entität gegen Gaimin Gladiatoren



Teamgeist vs. Team Liquid



Tundra Esports gegen OG



Unteres Bracket Runde 1:



Verlierer von oben gegen Aurora



Verlierer der oben genannten Partie gegen BetBoom Team



Verlierer der oben genannten vs. LGD Gaming



Verlierer der oben genannten Partie gegen PSG Quest



Die Playoffs beginnen am 16. Juli.