Hier sind die Dota 2 BLAST Slam III eingeladenen Teams

Das nächste große Dota 2 BLAST Slam Turnier steht vor der Tür, denn das BLAST Slam III findet zwischen dem 5. und 11. Mai statt und es werden 10 Teams teilnehmen, von denen jedes um einen Teil eines Preispools von $1 Million kämpfen wird. Die Veranstaltung findet in Kopenhagen, Dänemark, statt, und jetzt, da es noch etwa einen Monat entfernt ist, hat BLAST die 10 eingeladenen Teams bekannt gegeben.

Die gestapelte Aufstellung umfasst Team Liquid, Tundra Esports, Team Falcons, Gaimin Gladiators, Xtreme Gaming, Aurora, Parivision, BetBoom Team, Team Spirit, Tidebound.

Was das Format betrifft, so beginnt das Turnier mit einer Gruppenphase, in der die 10 Mannschaften in zwei Fünfergruppen eingeteilt werden. Von hier aus qualifizieren sich die Sieger jeder Gruppe direkt für das Playoff-Halbfinale, die zweitplatzierte Mannschaft zieht ins Viertelfinale ein, die drittplatzierte Mannschaft erhält einen Platz in der zweiten Runde und die viert- und fünftplatzierten Teams landen in der ersten Runde, wo sie sofort ausscheiden müssen.