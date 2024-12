Hier sind die diesjährigen Nominierten für die Golden Globes

HQ

Heute wurden die Nominierten für die 82. jährlichen Golden Globe Awards bekannt gegeben, die von Mindy Kaling und Morris Chestnut moderiert werden. Das französische Gangstermusical Emilia Pérez führt die Liste mit 10 Nominierungen an und ist damit das am häufigsten nominierte Musical oder eine Komödie in der Geschichte des Golden Globe.

Zu den Nominierten in der Kategorie "Bester Dramafilm" gehören "The Brutalist", "A Complete Unknown", "Conclave", "Dune: Part Two", "Nickel Boys" und "September 5". In der Kategorie "Bestes Musical oder beste Komödie" treten Anora, Challengers, Emilia Pérez, A Real Pain, The Substance und Wicked an.

Auf der TV-Seite dominiert die FX/Hulu-Serie The Bear, die in fünf Kategorien nominiert wurde, darunter die beste TV-Serie, aber auch für mehrere Schauspieler der Serie. Dazu gehören Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach und Liza Colón-Zayas.

Der Film The Girl with the Needle des schwedischen Regisseurs Magnus von Horn, der für Dänemark für den Oscar nominiert wurde, wurde in der Kategorie "Bester nicht-englischsprachiger Film" nominiert. Darüber hinaus wurde Lykk mit Miley Cyrus und Andrew Wyatt in den Hauptrollen für den besten Originalsong mit dem Song Beautiful That Way aus dem Film The Last Showgirl nominiert.

Die 82. jährliche Gala findet am 5. Januar 2025 im Beverly Hilton in Los Angeles statt und wird von der Komikerin Nikki Glaser moderiert. Während der Zeremonie werden Viola Davis mit dem Cecil B. DeMille Award und Ted Danson mit dem Carol Burnett Award für ihre Karrieren geehrt.

Zu den bemerkenswertesten Nominierungen gehören Timothée Chalamet für seine Rolle als Bob Dylan in A Complete Unknown und Ariana Grande für ihre Darstellung der Glinda in Wicked. Donald Glover und Maya Erskine erhielten ebenfalls Nominierungen für ihre Rollen in der TV-Serie Mr. & Mrs. Smith.

Nachfolgend finden Sie die vollständige Liste aller Nominierungen:

Bester Spielfilm - Drama





Der Brutalist



Eine völlige Unbekannte



Konklave



Dune: Teil Zwei



Nickel Jungs



5. September



Bester Spielfilm - Musical oder Komödie





Anora



Herausforderer



Emilia Pérez



Eine echte Qual



Zur Substanz



Böse



Bester Spielfilm - Animiert





Fluss



Von innen nach außen 2



Memoiren einer Schnecke



Vaiana 2



Wallace & Gromit: Die Rache am meisten Geflügel



Der wilde Roboter



Kino- und Kassenerfolg





Außerirdische: Romulus



Käfersaft Käfersaft



Deadpool & Wolverine



Gladiator II



Von innen nach außen 2



Twisters



Böse



Der wilde Roboter



Bester Film - Nicht-englische Sprache





Alles, was wir uns als Licht vorstellen (Indien)



Emilia Pérez (Frankreich)



Das Mädchen mit der Nadel (Dänemark)



Ich bin immer noch hier (Brasilien)



Der Same der heiligen Feige (Deutschland)



Vermiglio (Italien)



Beste Darstellung einer weiblichen Schauspielerin in einem Spielfilm - Drama





Pamela Anderson - Das letzte Showgirl



Angelina Jolie - Maria



Nicole Kidman - Babygirl



Tilda Swinton - Das Zimmer von nebenan



Fernanda Torres - Ich bin immer noch hier



Kate Winslet - Lee



Beste Darstellung eines männlichen Schauspielers in einem Spielfilm - Drama





Adrien Brody - Der Brutalist



Timothée Chalamet - Ein völliger Unbekannter



Daniel Craig - Queer



Colman Domingo - Sing Sing



Ralph Fiennes - Konklave



Sebastian Stan - Der Azubi



Beste Darstellung einer weiblichen Schauspielerin in einem Film - Musical oder Komödie





Amy Adams - Nightbitch



Cynthia Erivo - Böse



Karla Sofía Gascón - Emilia Pérez



Mikey Madison - Anora



Demi Moore - Die Substanz



Zendaya - Herausforderer



Beste Darstellung eines männlichen Schauspielers in einem Film - Musical oder Komödie





Jesse Eisenberg - Eine echte Qual



Hugh Grant - Ketzer



Gabriel LaBelle - Samstag Nacht



Jesse Plemons - Arten der Freundlichkeit



Glen Powell - Auftragskiller



Sebastian Stan - Ein anderer Mann



Beste Leistung einer weiblichen Nebenrolle





Selena Gomez - Emilia Pérez



Ariana Grande - Böse



Felicity Jones - Die Brutalistin



Margaret Qualley - Die Substanz



Isabella Rossellini - Konklave



Zoe Saldaña - Emilia Pérez



Beste Leistung eines männlichen Schauspielers in einer Nebenrolle





Yura Borisov - Anora



Kieran Culkin - Eine echte Qual



Edward Norton - Ein völliger Unbekannter



Guy Pearce - Der Brutalist



Jeremy Strong - Der Lehrling



Denzel Washington - Gladiator II



Beste Regie





Jacques Audiard - Emilia Pérez



Sean Baker - Anora



Edward Berger - Konklave



Brady Corbet - Der Brutalist



Coralie Fargeat - Die Substanz



Payal Kapadia - Alles, was wir uns unter Licht vorstellen



Bestes Drehbuch





Emilia Pérez



Anora



Der Brutalist



Eine echte Qual



Zur Substanz



Konklave



Beste Originalmusik





Konklave



Der Brutalist



Der wilde Roboter



Emilia Pérez



Herausforderer



Dune: Teil Zwei



Bester Originalsong





"Beautiful That Way", Musik & Texte von: Andrew Wyatt, Miley Cyrus, Lykke Zachrisson - The Last Showgirl

"Compress / Repress", Musik & Texte von: Trent Reznor, Atticus Ross, Luca Guadagnino - Challengers

"El Mal", Musik & Texte von: Clément Ducol, Camille, Jacques Audiard - Emilia Pérez

"Forbidden Road", Musik & Texte von: Robbie Williams, Freddy Wexler, Sacha Skarbek - Better Man

"Kiss The Sky", Musik & Texte von: Delacey, Jordan K. Johnson, Stefan Johnson, Maren Morris, Michael Pollack, Ali Tamposi - The Wild Robot

"Mi Camino", Musik & Texte von: Clément Ducol, Camille - Emilia Pérez



TV

Beste Fernsehserie - Drama





Der Tag des Schakals



Der Diplomat



Herr und Frau Smith



Shōgun



Langsame Pferde



Tintenfisch-Spiel



Beste Fernsehserie - Musical oder Komödie





Abbott-Grundschule



Der Bär



Die Herren



Hackt



Niemand will das



Nur Morde im Gebäude



Beste Fernsehserien, Anthologieserien oder Fernsehfilme für das Fernsehen





Baby-Rentier



Verzichtserklärung



Monsters: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez



Der Pinguin



Ripley



True Detective: Night Country



Beste Darstellung einer weiblichen Schauspielerin in einer Fernsehserie - Drama





Kathy Bates - Matlock



Emma D'Arcy - Haus des Drachen



Maya Erskine - Herr und Frau Smith



Keira Knightley - Schwarze Tauben



Keri Russell - Die Diplomatin



Anna Sawai - Shōgun



Beste Darstellung eines männlichen Schauspielers in einer Fernsehserie - Drama





Donald Glover - Herr und Frau Smith



Jake Gyllenhaal - Unschuldsvermutung



Gary Oldman - Langsame Pferde



Eddie Redmayne - Der Tag des Schakals



Hiroyuki Sanada - Shōgun



Billy Bob Thornton - Landman



Beste Darstellung einer weiblichen Schauspielerin in einer Fernsehserie - Musical oder Komödie





Kristen Bell - Niemand will das



Quinta Brunson - Abbott Grundschule



Ayo Edebiri - Der Bär



Selena Gomez - Nur Morde im Gebäude



Kathryn Hahn - Agatha Die ganze Zeit



Jean Smart - Hacks



Beste Darstellung eines männlichen Schauspielers in einer Fernsehserie - Musical oder Komödie





Adam Brody - Niemand will das



Ted Danson - Ein Mann im Inneren



Steve Martin - Nur Morde im Gebäude



Jason Segel - Schrumpfen



Martin Short - Nur Morde im Gebäude



Jeremy Allen White - Der Bär



Beste Leistung einer weiblichen Darstellerin in einer limitierten Serie, einer Anthologieserie oder einem Fernsehfilm





Cate Blanchett - Haftungsausschluss



Jodie Foster - True Detective: Night Country



Cristin Milioti - Der Pinguin



Sofía Vergara - Griselda



Naomi Watts - Fehde: Capote gegen die Swans



Kate Winslet - Das Regime



Beste Darstellung eines männlichen Schauspielers in einer limitierten Serie, einer Anthologie-Serie oder einem Fernsehfilm





Colin Farrell - Der Pinguin



Richard Gadd - Rentierbaby



Kevin Kline - Haftungsausschluss



Cooper Koch - Monsters: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez



Ewan Mcgregor - Ein Gentleman in Moskau



Andrew Scott - Ripley



Beste Leistung einer weiblichen Nebenrolle





Liza Colón-Zayas - Der Bär



Hannah Einbinder - Hacks



Dakota Fanning - Ripley



Jessica Gunning - Rentierbaby



Allison Janney - Die Diplomatin



Kali Reis - True Detective: Night Country



Beste Leistung eines männlichen Schauspielers in einer Nebenrolle





Tadanobu Asano - Shōgun



Javier Bardem - Monsters: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez



Harrison Ford - Schrumpfend



Jack Lowden - Langsame Pferde



Diego Luna - La Máquina



Ebon Moss-Bachrach - Der Bär



Beste Leistung in der Stand-up-Comedy im Fernsehen





Jamie Foxx - Jamie Foxx: Was passiert war, war



Nikki Glaser - Nikki Glaser: Eines Tages wirst du sterben



Seth Meyers - Seth Meyers: Papa Mann geht



Adam Sandler - Adam Sandler: Ich liebe dich



Ali Wong - Ali Wong: Single Lady



Ramy Youssef - Ramy Youssef: Mehr Gefühle



Wen hoffen Sie, dass er gewinnt?