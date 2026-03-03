Hier sind die besten Dreamcast-Titel laut Fans

HQ

Gestern berichteten wir, dass die Switch 2 nach weniger als einem Jahr auf dem Markt tatsächlich mehr exklusive Spiele hat als PlayStation 5 und Xbox Series S/X zusammen nach fünfeinhalb Jahren auf dem Markt. Ganz einfach: Diese Generation ist in dieser Hinsicht eher unzureichend, aber das war sicherlich nicht immer so.

Nehmen wir zum Beispiel die Dreamcast. Es hielt nur etwa zwei Jahre (im Westen nicht einmal das), aber es hatte eine absolut herausragende Bibliothek hervorragender Spiele, von denen viele exklusiv waren. In den letzten Wochen hat die größte Dreamcast-Gruppe auf Reddit mit fast 100.000 Mitgliedern über die besten Spiele des Formats abgestimmt – und das sorgt für wirklich leckere Lektüre.

Die Spiele sind in verschiedene Kategorien eingeteilt und in beste, zweitbeste, drittbeste und viertbeste Kategorie unterteilt (in einer Kategorie namens "Give 'em their flowers"). Obwohl einige der Spiele später in anderen Formaten veröffentlicht wurden, als Dreamcast bankrottging, waren die meisten zum Start noch exklusiv. Wir sollten auch erwähnen, dass Spiele in jeder Runde nur eine Kategorie gewinnen konnten.

Die Liste umfasst große Gewinner wie Sonic Adventure als bestes Plattformspiel, Resident Evil - Code: Veronica als bestes Horrorspiel, Skies of Arcadia als bestes J-RPG, Soul Calibur als bestes Kampfspiel und Virtua Tennis als beste Sportspiele – aber auch kleinere Titel wie Chu Chu Rocket in der Kategorie bestes Puzzlespiel, Samba de Amigo als bestes Rhythmusspiel, und Ikaruga als beste Schießer. Und der Gewinner der GOAT-Kategorie (Greatest of All Time) war... Shenmue II.

Schaut euch die untenstehenden Listen an, die voller Schwergewichte und Exklusivtitel sind. Eine fast unglaubliche Menge für eine Konsole mit so kurzer Lebensdauer wie die Dreamcast.

Welche Dreamcast-Spiele haben dir am besten gefallen und was hast du von der kurzlebigen Konsole gehalten?

