Hier sind die bestätigten Teams für die Apex Legends Global Series Championship 2026

Es ist vielleicht erst Januar, aber wir bereiten uns bereits auf eines der größten Esports-Events des Kalenderjahres vor. Das erwartete Apex Legends Global Series Championship findet bereits nächste Woche zwischen dem 15. und 18. Januar statt, mit 40 teilnehmenden Teams und reisen nach Sapporo, Japan, um den Löwenanteil des 2-Millionen-Dollar-Preispools zu sichern.

Da dieses Event nun ganz nah ist, hat Respawn die 40 Teams enthüllt, die für das Turnier bestätigt sind und um die Chance kämpfen werden, beim wichtigsten Event der Apex Legends Esports-Saison zum Champion gekrönt zu werden. Sehen Sie sich diese Teams unten an.

Gruppe A:



Allianz



Verrückte Diebe



Wolves Esports



Citadel Gaming



Sentinels



Gaimin Gladiatoren



Hinterlassenschaft



Team Mango



Boogie-Untermieter



Rex Regum Qeon



Gruppe B:



Gen.G Esports



Shopify-Rebellion



S8UL



ROC Esports



Fnatic



FYR streunt



Hotdog-Mafia



Reignite



Syrale



Männer der Kultur



Gruppe C:



Team Falcons



Liquid Alienware



Fünf Ängste



Unbegrenzt



Al Qadsiah Esports



Virtus.pro



TSM



Cupid Esports



FaZe-Clan



Riddle Esports



Gruppe D:



VK Gaming



Ninjas im Schlafanzug



Grow Gaming



Hier kommt Force 36 ins Spiel



GoNext



Aurora



SBI E-Sports



Kinotrope Gaming



Supernova



Vergessenheit



Wer glaubst du, wird die Distanz schaffen?