Hier sind die bestätigten Teams für die Apex Legends Global Series Championship 2026
Das große Turnier findet nächste Woche statt.
Es ist vielleicht erst Januar, aber wir bereiten uns bereits auf eines der größten Esports-Events des Kalenderjahres vor. Das erwartete Apex Legends Global Series Championship findet bereits nächste Woche zwischen dem 15. und 18. Januar statt, mit 40 teilnehmenden Teams und reisen nach Sapporo, Japan, um den Löwenanteil des 2-Millionen-Dollar-Preispools zu sichern.
Da dieses Event nun ganz nah ist, hat Respawn die 40 Teams enthüllt, die für das Turnier bestätigt sind und um die Chance kämpfen werden, beim wichtigsten Event der Apex Legends Esports-Saison zum Champion gekrönt zu werden. Sehen Sie sich diese Teams unten an.
Gruppe A:
- Allianz
- Verrückte Diebe
- Wolves Esports
- Citadel Gaming
- Sentinels
- Gaimin Gladiatoren
- Hinterlassenschaft
- Team Mango
- Boogie-Untermieter
- Rex Regum Qeon
Gruppe B:
- Gen.G Esports
- Shopify-Rebellion
- S8UL
- ROC Esports
- Fnatic
- FYR streunt
- Hotdog-Mafia
- Reignite
- Syrale
- Männer der Kultur
Gruppe C:
- Team Falcons
- Liquid Alienware
- Fünf Ängste
- Unbegrenzt
- Al Qadsiah Esports
- Virtus.pro
- TSM
- Cupid Esports
- FaZe-Clan
- Riddle Esports
Gruppe D:
- VK Gaming
- Ninjas im Schlafanzug
- Grow Gaming
- Hier kommt Force 36 ins Spiel
- GoNext
- Aurora
- SBI E-Sports
- Kinotrope Gaming
- Supernova
- Vergessenheit
Wer glaubst du, wird die Distanz schaffen?