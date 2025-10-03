Hier sind die Austragungsorte für die großen Turniere der Valorant Champions Tour 2026

HQ

Da wir uns dem Ende der Saison 2025 für die Valorant Champions Tour immer mehr nähern, verlagert sich der Fokus natürlich auf die Saison 2026 und darauf, was Riot Games an dieser Front geplant hat. Um das Bild in Szene zu setzen, hat der Entwickler nun auch die Austragungsorte und Städte für die drei großen Events der kommenden Saison bekannt gegeben, nämlich die beiden internationalen Masters und die Premiere Champions.

Das erste Event des Jahres wird ein Masters Turnier sein, das in Santiago, Chile, stattfindet. Wir haben noch keinen Termin für das Turnier, aber wir wissen zumindest, dass Südamerika das erste Ziel der internationalen Reise sein wird.

Als nächstes steht eine Reise nach Großbritannien für den zweiten Masters der Saison an, der in London geplant ist. Auch hier haben wir noch kein Datum, aber es ist gut zu wissen, dass unsere vielen europäischen Leser ein lokales Turnier haben werden, an dem sie teilnehmen können.

Und schließlich das erste Champions Turnier. Damit wird Europa, wo die Veranstaltung 2025 derzeit in Paris, Frankreich, stattfindet, hinter sich gelassen und stattdessen in die chinesische Stadt Shanghai strömen. Es sind keine Termine angegeben, aber nach dem traditionellen Kalender zu urteilen, wäre es fair anzunehmen, dass jedes Turnier irgendwann um diese Daten herum stattfinden wird: