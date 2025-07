Hier sind die aktuellen Tabellen für die Gruppenphase des Esports World Cup-Turniers Dota 2

HQ

Das Dota 2 -Turnier im Esports World Cup ist eines der größten des Festivals, da 16 Teams teilnehmen und um ein Stück vom 3-Millionen-Dollar-Kuchen kämpfen. Es ist noch nicht abgeschlossen, wird aber eine beträchtliche Zeit dauern und am 19. Juli enden, aber wir haben bereits einige interessante Handlungsstränge, über die wir berichten können.

Während die Gruppenphase noch läuft, bekommen wir einen guten Vorgeschmack darauf, wer in die Playoffs einzieht und wer in die Ausscheidungsphase einzieht. Bisher ist es ein ziemlich ausgeglichenes Turnier, mit nur drei Teams, die so aussehen, als würden sie in die eine oder andere Richtung gehen.

In den Gruppen A und B hat jede Mannschaft bereits ein Unentschieden gespielt und entweder ein Spiel gewonnen oder eines verloren, was bedeutet, dass den acht Teams in diesen Ligen alles passieren kann. Gruppe C ist ähnlich, außer dass eine Mannschaft jedes Spiel verloren hat, das sie gespielt hat, was Virtus.pro sehr wahrscheinlich macht, in die Ausscheidungsphase zu fallen. Gruppe D ist der deutlichste Cut der Gruppe, da Team Liquid bisher ungeschlagen sind und mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Ticket für die Playoffs lösen werden, während Shopify Rebellion dank seiner bisherigen sieglosen Serie anscheinend mit V.P in die Ausscheidungsphase einziehen wird.

Die Gruppenphase wird heute fortgesetzt und endet morgen, wobei wir wissen werden, wie die Ausscheidungs- und Playoff-Gruppe Gestalt annimmt.