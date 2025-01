Hier sind die acht Teams, die an der OWCS EMEA Stage 1 2025 teilnehmen

HQ

Vor einiger Zeit hat Blizzard die Partnerteams für das Overwatch Champions Series 2025 bekannt gegeben, darunter eine Reihe von Organisationen, die mit der jeweiligen Region verbunden sind. Für die EMEA umfasste dies Gen.G Esports, Twisted Minds und Virtus.pro, was bedeutet, dass wir wussten, dass diese drei in dieser Saison unabhängig von den Qualifikationsturnieren in den jeweiligen Turnieren antreten würden.

Jetzt, da wir auf das Fass von Stage 1 blicken, das für die EMEA-Region am 31. Januar beginnt und bis zum 9. März läuft, kennen wir jetzt auch die verbleibenden fünf Teams, die sich qualifiziert haben und um eine Einladung zum internationalen Champions Clash -Event und einen Teil des Preispools von 100.000 $ kämpfen werden.

Die vollständige Liste der EMEA Stage 1 Teams lautet wie folgt:



Gen. G Esports



Verdrehte Köpfe



Virtus.pro



Die ultimativen Fähigkeiten



Sakura Esports



Team Peps



Al Qadsiah



Vision des Teams



Für diejenigen, die sich über die Regionen Nordamerika, China und Asien und ihre Stage 1 qualifizierten Teams wundern: Bisher hat nur die NA-Abteilung ihre Qualifikationsturniere abgeschlossen. In diesem Sinne könnt ihr euch auch die NA-Teams unten ansehen.