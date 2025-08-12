Hier sind die acht Finalistenteams für BLAST Bounty Fall 2025

HQ

Diese Woche wird BLAST ein großes Counter-Strike 2 Turnier veranstalten, da wir vom 14. bis 17. August mit dem BLAST Bounty Fall 2025 Event rechnen können. Dies wird ein ziemlich intimes Event, da sich nur acht Teams dafür qualifiziert haben, von denen jedes bereits morgen bei der Draft-Show in einer K.-o.-Runde im K.-o.-System gesetzt wird.

Unabhängig davon, wie das Event gesetzt ist, kennen wir zumindest die verschiedenen teilnehmenden Teams und wissen, wie vier von ihnen in die Playoffs gesetzt wurden. Die vollständige Liste der Teams sieht wie folgt aus:



Vitalität des Teams



Mouz



Teamgeist



Die MongolZ



Aurora Spiele



Virtus.pro



Astralis



Team Liquid



Die vier besten Teams aus der untenstehenden Liste sind bereits in die Playoffs gesetzt, wo sie jeweils auf einen ausgewählten Gegner warten. Das verwendete Format bedeutet auch, dass beim Sprung vom Viertelfinale ins Halbfinale das am niedrigsten gesetzte Team seinen nächsten Konkurrenten aus den verbleibenden am höchsten gesetzten Mannschaften auswählen kann, so dass man noch nicht wissen kann, wie das Halbfinale und das Finale aussehen werden.