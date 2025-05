Hier sind die acht direkt eingeladenen Teams für The International 2025

HQ

Valve hat die acht Organisationen bekannt gegeben, die direkte Einladungen zum wichtigsten Dota 2 Turnier der Saison erhalten haben. Da die The International 2025 im September in Deutschland stattfinden wird, wurden bereits eine Handvoll Teams für die Aktion bestätigt, was bedeutet, dass sie sich nicht im Voraus für die Veranstaltung qualifizieren müssen. Was diese acht Teams betrifft, so erfahren wir:



Team Liquid



Parivision



BB Team



Team Tidebound



Gaimin Gladiatoren



Teamgeist



Team Falken



Tundra Esports



Die restlichen Plätze bei The International werden von acht Teams besetzt, die den Qualifikations-Spießrutenlauf absolvieren müssen. Die Qualifikationsturniere für Osteuropa und Südamerika finden vom 4. bis 8. Juni statt, die Qualifikationsturniere in China und Nordamerika zwischen dem 9. und 12. Juni und die in Südostasien und Westeuropa zwischen dem 13. und 17. Juni.

Valve hat den Preispool für The International 2025 noch nicht bekannt gegeben, aber wir wissen, dass das Schweizer Bracket für das Main Event in Hamburg stattfinden wird, alles vor dem großen Finale, das vor einem Live-Publikum im Barclays Arena in der Stadt stattfindet.