Hier sind alle Xbox-Studios nach der Übernahme von Activision Blizzard

HQ

Kurz vor dem Wochenende wurde die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft nach über eineinhalb Jahren Verhandlungen, Leaks, Klagen und vielem mehr endlich abgeschlossen.

Das bedeutet, dass Activision Blizzard jetzt ein Xbox-First-Party-Unternehmen ist und die Anzahl der Mitarbeiter von Microsoft in seinen Gaming-Abteilungen verdreifacht. Aber was genau hat Microsoft bekommen, was war in diesem Kauf enthalten und woran arbeiten alle ihre Studios derzeit?

Der deutsche Xbox-Insider Klobrille ist dafür bekannt, sehr gründlich und zuverlässig zu sein, und er hat jetzt einen wirklich beeindruckenden Überblick darüber gegeben, woran jedes Studio in der riesigen Organisation derzeit arbeitet (und wofür sie bekannt sind), wie viele Mitarbeiter jeder Zweig hat, welche Spiel-Engine sie verwenden und vieles mehr. Achten Sie darauf, das Bild anzuklicken und zu vergrößern, um alle detaillierteren Details zu lesen.

Wir warten derzeit auf eine offizielle Präsentation von Microsoft und Activision Blizzard darüber, was wir in Zukunft erwarten können, wie wir sie beim Kauf von Bethesda erhalten haben. Aber angesichts der großen Anzahl von Studios, die Xbox jetzt hat, kann man mit Sicherheit sagen, dass es in Zukunft keinen Mangel an Videospielen für Xbox und Game Pass geben wird.