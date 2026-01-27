Hier sind alle Virtual Boy-Spiele, die für Switch und Switch 2 erscheinen

HQ

Wie Sie wahrscheinlich wissen, hat Nintendo für den 17. Februar eine echte Überraschung geplant. Dann wird Virtual Boy neu veröffentlicht, oder zumindest fast. Es wurde ursprünglich 1995 eingeführt, verkaufte sich aber extrem schlecht, wahrscheinlich weil es ein klobiges Gerät war, das Spiele nur in zwei Farben anzeigen konnte (Rot und Schwarz) und auch nach kurzer Spielzeit Kopfschmerzen, tränende Augen und Nackenschmerzen verursachte.

Der Virtual Boy verkaufte weniger als eine Million Einheiten und schaffte es nicht einmal nach Europa, bevor Nintendo den Stecker zog. Aber es gab immer noch viele gute Spiele, und die 3D-Technologie war ihrer Zeit voraus. Wir werden diese bald über Switch Online + Expansion Pack erneut erleben können, und für diejenigen, die das volle Erlebnis wollen, ist es möglich, ein Virtual Boy-ähnliches Gerät zu kaufen (sowohl ein günstiges Kartongerät als auch eine teurere Nachbildung des Originals), um Ihr Switch-Gerät einzubauen.

Nintendo hat nun einen neuen Trailer veröffentlicht, der zeigt, auf welche Spiele wir uns freuen können, und es gibt einige Überraschungen, da Dragon Hopper und Zero Racer enthalten sind. Falls Ihnen die Namen nicht bekannt vorkommen, können Sie es verzeihen – diese wurden noch nie offiziell veröffentlicht. Schau dir das Video unten an, darunter findest du Listen der kommenden Spiele.

Diese Titel werden zum Start verfügbar sein:



3D-Tetris



Galaktischer Flipper



Golf



Herrenhaus von Innsmouth



Roter Alarm



Teleroboxer



Virtual Boy Wario Land



Diese Titel werden später in diesem Jahr versprochen: