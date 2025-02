Hier sind alle Teenage Mutant Ninja Turtles-Belohnungen, die ihr bald in Call of Duty erhalten könnt

HQ

Wir wussten, dass die Teenage Ninja Mutant Turtles in der laufenden Saison 2 zu Call of Duty: Black Ops 6 und Call of Duty: Warzone 2.0 kommen würden, aber jetzt haben wir viele weitere Informationen über diese Zusammenarbeit.

In einem Beitrag auf X wurde das offizielle Event Pass für die Zusammenarbeit enthüllt und die vielen Belohnungen und Kosmetika vorgestellt, die angeboten werden. Wie es Call of Duty in diesen Tagen gerne tut, wird es zwei Strecken geben, die man abarbeiten kann, einen kostenlosen und einen Premium-Pfad, und was wir von diesen erwarten können, haben wir im Folgenden die bemerkenswertesten Belohnungen zusammengefasst.

Freie Strecke:



Foot Clan Operator Skin & und Untoten-Variante



Skateboard Nahkampfwaffe



D1.3 Sektor-Waffe



Premium-Schiene:



Senseis Unterstützungs-Finishing-Move



Bauplan für den Nahkampf von Splitters Stock



Bauplan für Verseuchungswaffen



Bauplan für Roboter-Ninja-Waffen



Geschnittener Waffenbauplan



Splitter-Operator



Ihr könnt auch das vollständige Event Pass unten sehen, sowie die anderen Dinge, die in der zweiten Hälfte von Saison 2 ab dem 27. Februar ins Spiel kommen werden.