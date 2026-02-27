Hier sind alle Pokémon, die wir im Enthüllungstrailer für Pokémon Winds/Waves gefangen haben

HQ

Es ist hier, es ist echt, es ist wunderschön, es ist... erscheint 2027... Na ja, wir haben immer noch einen mächtigen Enthüllungstrailer für das neu angekündigte Pokémon Winds and Waves, das neueste Hauptspiel der Reihe ist.

Mit einer weiten, ozeanischen offenen Welt zum Erkunden gibt es auch viele Pokémon zu finden und zu fangen. Anstelle der Enthüllung des ersten Trailers haben wir versucht, jedes bisher für das Spiel vorgestellte Pokémon zu identifizieren. Ohne weitere Umschweife, hier ist die Liste:



Pikachu



Düsternis



Tropius



Wailord



Wailmer



Nymble



Taillow



Oddish



Tangela



Ledyba



Ledian



Slugma



Sizzlipede



Wingull



Krabby



Sandygast



Corsola



Mareanie



Tympole



Carnivine



Duskull



Browt (Neuer Grasstarter)



Pombon (Neuer Feuerstarter)



Gecqua (Neuer Wasserstarter)



Toxapex



Lumineon



Jellicent/Rrillish



Tynamo



Inklusive der Entwicklung, die bei keinem Pokémon auf der Liste erwähnt wurde, sieht das bereits nach einer ziemlich starken Anfangszahl aus. Abgesehen von unseren neuen Pokémon kennen wir noch nicht einmal die regionalen Pokémon für unsere neue Region, daher werden wir sicher viele alte und neue Kreaturen sehen, die die Ozeane, Inseln und andere Umgebungen in Pokémon Winds and Waves füllen, das 2027 auf der Switch 2 erscheint. Schau mal, ob wir im Trailer unten Pokémon übersehen haben.