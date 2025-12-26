Hier sind alle Nintendo-Remakes im Vergleich zu ihren Originalen

HQ

Remakes waren wahrscheinlich noch nie beliebter als jetzt, und es gibt keinen großen Verlag, der nicht irgendein Projekt in Arbeit hat – sei es Halo: Campaign Evolved, Max Payne Remake, Splinter Cell Remake, Star Wars: Knights of the Old Republic Remake oder The Witcher Remake.

Nintendo war eines der ersten Unternehmen, das das Konzept von Remakes einführte, als sie 1993 Super Mario All-Stars auf den Markt brachten, das Remakes der ersten drei Spiele der Super Mario-Reihe sowie Lost Levels (dem japanischen Super Mario Bros. 2) enthielt, und seitdem wurden Remakes mehrfach veröffentlicht.

Nun hat der beliebte Nintendo-Kanal Nintendo Unity auf YouTube ein Video zusammengestellt, in dem alle Nintendo-Remakes (keine Remaster oder kleinere Upgrades) überprüft und mit den Originalen verglichen werden. Es ist eine umfangreiche Liste von über 40 Titeln, die in 14 gemütlichen, nostalgischen Minuten abgedeckt werden. Ein perfektes Video für die Weihnachtsfeiertage – schaut es euch unten an.