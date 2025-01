Hier sind alle Gewinner der HLTV Awards

HQ

Am vergangenen Wochenende kamen die Besten der Welt der WettkämpCounter-Strike fe zusammen und strömten zu einer großen Preisverleihung nach Belgrad, Serbien. Das jährliche HLTV Awards ist zu Ende, was bedeutet, dass wir jetzt eine Liste von Gewinnern haben, über die wir berichten können, wobei die vollständige Liste der Gewinner unten angezeigt wird.



Talent des Jahres - James "BanKs" Banks



Event des Jahres - Perfect World Shanghai Major 2024



Schöpfer des Jahres - NadeKing



Streamer des Jahres - Mark "ohnePixel" Zimmermann



Skin des Jahres - AK-47 - Inheritance



Opener des Jahres - Danil "donk" Kryshkovets



Closer des Jahres - Justinas "jL" Lekavicius



Moderator des Jahres - Valeriy "b1t" Vakhovskiy



Awper des Jahres - Ilya "m0NESY" Osipov



IGL des Jahres - Aleksi "Aleksib" Virolainen



Trainer des Jahres - Andrey "B1ad3" Gorodenskiy



Highlight des Jahres - Danil "donk" Kryshkovets



Rookie des Jahres - Danil "donk" Kryshkovets



Frauenmannschaft des Jahres - Imperial



Mannschaft des Jahres - Natus Vincere



Spielerin des Jahres - Ana "ANa" Dumbravă



Spieler des Jahres - Danil "donk" Kryshkovets



Das war noch nicht alles, was die Zeremonie zu zeigen schien, denn auch die ersten vier HLTV Hall of Famers wurden vorgestellt und gefeiert. Die vier Personen gehören zu den größten Namen von CS, darunter Christopher "GeT_RiGhT" Alesund, Emil "HeatoN" Christensen, Patrik "f0rest" Lindberg und Tommy "Potti" Ingemarsson. Diese vier erhielten jeweils eine speziell entworfene Rolex Armbanduhr, um in die exklusiven Riege der Hall of Fame aufgenommen zu werden.