Hier sind alle Gewinner der gestrigen The Game Awards 2025

Die diesjährigen The Game Awards sind zu Ende gegangen, und die Preise wurden vergeben. Die Game Awards sind eine etwas seltsame Mischung aus einer Preisverleihung und einer Trailer-Ankündigung, und die Gewinner der vielen Kategorien können Gefahr laufen, sich bei den großen Enthüllungen etwas zu verlieren.

Wir haben jedoch unten alle Gewinner zusammengestellt, und der klare Höhepunkt – vielleicht wenig überraschend – ist Clair Obscur: Expedition 33 mit neun Auszeichnungen von beeindruckenden dreizehn Nominierungen. Sandfall Interactive wird sicherlich stilvoll feiern.

SPIEL DES JAHRES



Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)



BESTE SPIELRICHTUNG



Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)



BESTE ERZÄHLUNG



Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)



BESTE KÜNSTLERISCHE LEITUNG



Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)



BESTE PARTITUR UND MUSIK



Lorien Testard, Clair Obscur: Expedition 33



BESTES AUDIODESIGN



Battlefield 6 (Battlefield Studios/EA)



BESTLEISTUNG



Jennifer English, Clair Obscur: Expedition 33



INNOVATION IN DER BARRIEREFREIHEIT



Doom: Das dunkle Mittelalter (id Software/Bethesda Softworks)



SPIELE FÜR WIRKUNG



South of Midnight (Compulsion Games/Xbox Game Studios)



BESTES FORTLAUFENDES SPIEL



No Man's Sky (Hello Games)



BESTE COMMUNITY-UNTERSTÜTZUNG



Baldur's Gate 3 (Larian Studios)



BESTES UNABHÄNGIGES SPIEL



Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive)



BESTES INDIE-DEBÜTSPIEL



Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive)



BESTES MOBILE-SPIEL



Umamusume: Schönes Derby (Cygames Inc.)



BESTES VR/AR-SPIEL



Der Mitternachtsspaziergang (MoonHood/Schnellreisespiele)



BESTES ACTIONSPIEL



Hades II (Supergiant-Spiele)



BESTES ACTION-/ABENTEUERSPIEL



Hollow Knight: Silksong (Team Cherry)



BESTES RPG



Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)



BESTES KAMPFSPIEL



Fatal Fury: Stadt der Wölfe (SNK Corporation)



BESTES FAMILIENSPIEL



Donkey Kong Bananza (Nintendo EPD/Nintendo)



BESTES SIM-/STRATEGIESPIEL



FINAL FANTASY TACTICS – Die Ivalice-Chroniken (Square Enix)



BESTES SPORT-/RENNSPIEL



Mario Kart World (Nintendo EPD/Nintendo)



BESTES MEHRSPIELER-SPIEL



Arc Raiders (Embark Studios)



BESTE ADAPTION



The Last of Us: Staffel 2 (HBO/PlayStation Productions)



AM MEISTEN ERWARTETES SPIEL



Grand Theft Auto VI (Rockstar Games)



CONTENT CREATOR DES JAHRES

MoistCr1TiKaL

BESTES ESPORTS-SPIEL



Counter-Strike 2 (Ventil)



BESTER ESPORTS-ATHLET



Chovy – Jeong Ji-hoon (League of Legends)



BESTES ESPORTS-TEAM



Team Vitalität – Counter-Strike 2



SPIELERSTIMME



Wuthering Waves (Kuro-Spiele)



Gibt es etwas, das Sie überrascht, wenn Sie sich diese Liste der Gewinner ansehen?