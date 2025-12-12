News
Hier sind alle Gewinner der gestrigen The Game Awards 2025
Der erfolgreichste Gewinner des Abends war Clair Obscur: Expedition 33 mit neun von 13 Nominierungen und schrieb damit Geschichte als das meistpreisgekrönte Spiel in der Geschichte der Zeremonie.
Die diesjährigen The Game Awards sind zu Ende gegangen, und die Preise wurden vergeben. Die Game Awards sind eine etwas seltsame Mischung aus einer Preisverleihung und einer Trailer-Ankündigung, und die Gewinner der vielen Kategorien können Gefahr laufen, sich bei den großen Enthüllungen etwas zu verlieren.
Wir haben jedoch unten alle Gewinner zusammengestellt, und der klare Höhepunkt – vielleicht wenig überraschend – ist Clair Obscur: Expedition 33 mit neun Auszeichnungen von beeindruckenden dreizehn Nominierungen. Sandfall Interactive wird sicherlich stilvoll feiern.
SPIEL DES JAHRES
- Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)
BESTE SPIELRICHTUNG
- Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)
BESTE ERZÄHLUNG
- Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)
BESTE KÜNSTLERISCHE LEITUNG
- Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)
BESTE PARTITUR UND MUSIK
- Lorien Testard, Clair Obscur: Expedition 33
BESTES AUDIODESIGN
- Battlefield 6 (Battlefield Studios/EA)
BESTLEISTUNG
- Jennifer English, Clair Obscur: Expedition 33
INNOVATION IN DER BARRIEREFREIHEIT
- Doom: Das dunkle Mittelalter (id Software/Bethesda Softworks)
SPIELE FÜR WIRKUNG
- South of Midnight (Compulsion Games/Xbox Game Studios)
BESTES FORTLAUFENDES SPIEL
- No Man's Sky (Hello Games)
BESTE COMMUNITY-UNTERSTÜTZUNG
- Baldur's Gate 3 (Larian Studios)
BESTES UNABHÄNGIGES SPIEL
- Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive)
BESTES INDIE-DEBÜTSPIEL
- Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive)
BESTES MOBILE-SPIEL
- Umamusume: Schönes Derby (Cygames Inc.)
BESTES VR/AR-SPIEL
- Der Mitternachtsspaziergang (MoonHood/Schnellreisespiele)
BESTES ACTIONSPIEL
- Hades II (Supergiant-Spiele)
BESTES ACTION-/ABENTEUERSPIEL
- Hollow Knight: Silksong (Team Cherry)
BESTES RPG
- Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)
BESTES KAMPFSPIEL
- Fatal Fury: Stadt der Wölfe (SNK Corporation)
BESTES FAMILIENSPIEL
- Donkey Kong Bananza (Nintendo EPD/Nintendo)
BESTES SIM-/STRATEGIESPIEL
- FINAL FANTASY TACTICS – Die Ivalice-Chroniken (Square Enix)
BESTES SPORT-/RENNSPIEL
- Mario Kart World (Nintendo EPD/Nintendo)
BESTES MEHRSPIELER-SPIEL
- Arc Raiders (Embark Studios)
BESTE ADAPTION
- The Last of Us: Staffel 2 (HBO/PlayStation Productions)
AM MEISTEN ERWARTETES SPIEL
- Grand Theft Auto VI (Rockstar Games)
CONTENT CREATOR DES JAHRES
MoistCr1TiKaL
BESTES ESPORTS-SPIEL
- Counter-Strike 2 (Ventil)
BESTER ESPORTS-ATHLET
- Chovy – Jeong Ji-hoon (League of Legends)
BESTES ESPORTS-TEAM
- Team Vitalität – Counter-Strike 2
SPIELERSTIMME
- Wuthering Waves (Kuro-Spiele)
