HQ

Die jährliche The Game Awards-Show 2022 ist gekommen und gegangen, und wenn man bedenkt, dass sie für jeden, der in Europa lebt, zu einer ziemlich ungünstigen Zeit stattfand, haben Sie vielleicht das Live-Verfahren verpasst, also haben wir alle Auszeichnungen und Gewinner an einem praktischen Ort gesammelt: diesem Artikel. Stellen Sie sicher, dass Sie herausfinden, wer während der Veranstaltung unten eine Trophäe mit nach Hause genommen hat.

Spiel des Jahres:



A Plague Tale: Requiem



Elden Ring



God of War: Ragnarök



Horizon Verbotener Westen



Streuner



Xenoblade Chroniken 3



Beste Partie:



Elden Ring



God of War: Ragnarök



Horizon Verbotener Westen



Unsterblichkeit



Streuner



Beste Erzählung:



A Plague Tale: Requiem



Elden Ring



God of War: Ragnarök



Horizon Verbotener Westen



Unsterblichkeit



Bestes Szenenbild:



Elden Ring



God of War: Ragnarök



Horizon Verbotener Westen



Verachtung



Streuner



Beste Filmmusik und Musik:



A Plague Tale: Requiem



Elden Ring



God of War: Ragnarök



Metal: Hellsinger



Xenoblade Chroniken 3



Bestes Audiodesign:



Call of Duty: Modern Warfare II



Elden Ring



God of War: Ragnarök



Gran Turismo®7



Horizon Verbotener Westen



Bestleistung:



Horizon Forbidden West - Ashly Burch (Aloy)



A Plague Tale: Requiem - Charlotte McBurney (Amicia)



God of War: Ragnarök - Christopher Judge (Kratos)



Unsterblichkeit - Manon Gage (Marissa)



God of War: Ragnarök - Sunny Suljic (Atreus)



Games for Impact:



A Memoir Blau



Wenn die Dämmerung hereinbricht



Bürgerschläfer



Ende: Das Aussterben ist für immer



Rückblick



Ich war ein jugendlicher Exokolonist



Bestes fortlaufendes Spiel:



Apex Legenden



Schicksal 2



Final Fantasy XIV



Fortnite



Genshin-Einschlag



Bestes Indie:



Lammkult



Neonweiß



Sifu



Stray



Tunika



Bestes Handyspiel:



Apex Legends Mobile



Diablo Unsterblich



Genshin-Einschlag



Marvel Snap



Turm der Fantasie



Bester Community-Support:



Apex Legenden



Schicksal 2



Final Fantasy XIV



Fortnite



Niemandshimmel



Innovation in der Barrierefreiheit:



Wenn die Dämmerung hereinbricht



God of War: Ragnarök



Rückkehr nach Monkey Island



The Last of Us: Teil I



Der Steinbruch



Beste VR / AR:



Nach dem Sturz



Unter uns VR



Bonelab



Moss: Buch II



Rote Substanz 2



Beste Aktion:



Bayonetta 3



Call of Duty: Modern Warfare II



Neonweiß



Sifu



Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge



Beste Action/Abenteuer:



A Plague Tale: Requiem



God of War: Ragnarök



Horizon Verbotener Westen



Streuner



Tunika



Bestes RPG:



Elden Ring



Lebe ein Leben



Pokémon Legenden Arceus



Dreiecksstrategie



Xenoblade Chroniken 3



Bester Kampf:



DNF Duell



JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R



Der König der Kämpfer XV



MultiVersus



Sifu



Beste Familie:



Kirby und das vergessene Land



Lego Star Wars: Die Skywalker-Saga



Mario + Rabbids: Funken der Hoffnung



Nintendo Switch Sport



Splatoon 3



Beste Sim/Strategie:



Dune: Gewürzkriege



Mario + Rabbids: Funken der Hoffnung



Total War: Warhammer III



Zwei-Punkte-Campus



Viktoria 3



Beste Sportarten/Rennen:





F1 22



FIFA 23



NBA 2K23



Gran Turismo®7



OlliOlli Welt



Bester Multiplayer:



Call of Duty: Modern Warfare II



MultiVersus



Overwatch 2



Splatoon 3



Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge



Content Creator des Jahres



Karl Jacobs



Ludwig



Nibellion



Nobru



QTCinderella



Bestes Indie-Debüt:



Neonweiß



Norco



Stray



Tunika



Vampir-Überlebende



Beste Adaption:



Arcane



Cyberpunk: Edgerunners



Die Cuphead Show



Sonic der Igel 2



Unerforscht



Meisterwartetes Spiel



Final Fantasy XVI



Hogwarts-Vermächtnis



Resident Evil 4



Sternenfeld



Die Legende von Zelda: Tränen des Königreichs



Bestes Esports-Spiel:



Counter-Strike: Globale Offensive



Dota 2



League of Legends



Raketenliga



Valorant



Bester Esports-Athlet:



Jeong "Chovy" Ji-Hoon



Lee "Faker" Sang-Hyeok



Finn "Karrigan" Andersen



Oleksandr "s1imple" Kostyliev



Jacob "Yay" Whiteaker



Bestes Esports-Team:



Dark Zero Esports



FaZe Clan



Gen.G



LA Diebe



Laut



Bester Esports-Trainer:



Andrii "B1AD3" Horodenskyi



Matheus "Bzka" Tarasconi



Erik "Døømbros" Sandgren



Robert "Robban" Dahlström



Gehe zu "Score" Dong-Bin



Bestes Esports-Event:



Evo 2022



League of Legends Weltmeisterschaft 2022



PGL Major Antwerpen



Das Mid-Season Invitational 2022



Valorant Champions 2022



Stimme der Spieler