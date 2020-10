Hier sind alle (bislang) bestätigten PS5-Starttitel

In exakt einem Monat wird die Playstation 5 in den deutschen Läden anzutreffen sein, deshalb wirbelt die Spielebranche gerade Hals über Kopf alle möglichen Termine durcheinander. Wie viele versuchen wir ebenfalls uns einen Überblick darüber zu verschaffen, was wir auf der nächsten Generation alles spielen könnten. Microsofts Launch-Line-Up der Xbox-Series-Konsolen ist bislang eine bunte Tüte mit gemischter Qualität von Erst- und Drittanbietern und Sony bietet eine ähnliche Erfahrung. In unserem neuen Video fassen wir alle 18 (bis zu diesem Zeitpunkt) bestätigten Starttitel zu einem kurzen Video zusammen:

